Justisministeren bekymret etter skyteepisoder i Oslo

Skytingen på Stovner mandag kveld var den åttende episoden på to måneders tid i hovedstaden.

– Det er bekymringsfullt at vi har opplevd så mange skytinger i løpet av de to siste månedene. Politiet har fullt fokus på disse sakene. Samtidig er det viktig å huske på at det over tid har vært få slike hendelser i hovedstaden. Vi ser ikke de samme tendensene her som i andre land, sier hun i en epost til NTB.

Hun sier det likevel er bekymringsfull at det skytes i det offentlige rom.

– Like fullt blir jeg bekymret når det blir skutt på åpen gate og ved skoler. Nærmiljøet vårt skal være trygt, vi kan ikke tillate at kriminelle gjør våre nabolag til arenaer for sine egne kriminelle oppgjør og setter uskyldige i fare, sier Mehl.

– Jeg har også tatt initiativ til et møte med kommunen og Oslo politidistrikt neste uke, sier justisministeren.

Hun legger til at regjeringen vil følge opp og styrke arbeidet mot kriminelle gjenger og nettverk.

– Oslo skal være en trygg by, sier Mehl.

