Flere fullvaksinerte smittet av korona i Trondheim

– Vi har den siste uka sett en markant økning av smittede, blant uvaksinerte, delvis vaksinerte og fullvaksinerte, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i en pressemelding.

Den siste uken fikk 250 personer påvist koronasmitte i Trondheim. 141 av de smittede er kvinner og 109 menn.

Etter flere uker uten restriksjoner er ikke Røsstad spesielt overrasket over den økende smitten i Trondheim.

Hun minner om at en fortsatt smitteøkning kan få negative konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet.

– For å bremse smittespredningen bør alle fortsette med det vi har terpet på i 20 måneder: vaske hender, bruke håndsprit når man kan og holde en viss avstand, hvis mulig, sier Røsstad.

