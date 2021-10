Ytterligere to personer siktet etter knivstikking på Møllenberg i Trondheim

NTB Innenriks

Søndag meldte politiet at to personer er pågrepet, siktet for grov kroppsskade.

I en pressemelding mandag ettermiddag opplyser politiet at siktelsen nå er utvidet til å gjelde ytterligere to personer. En siktet er foreløpig sjekket ut av saken, men beholder formell status som siktet inntil videre.

Til sammen er dermed fire personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Tre av disse personene – samt fornærmede i saken – er også siktet for grov narkotikaovertredelse.

Fornærmede siktet

Politiet mener hendelsen på Møllenberg er knyttet til et narkotikamiljø.

– Fornærmede i saken som gjelder grov kroppsskade er formelt pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse av politiet, sier påtaleansvarlig John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Fornærmede blir værende på sykehuset så lenge som nødvendig, med vakthold fra politiet. Han er i 20-årene og er ennå ikke formelt avhørt av politiet og har fått alvorlige skader.

Vil ha tips

Politiet ønsker også tips fra personer som kan ha informasjon i saken, og som befant seg i området Nedre Møllenberg gate og tilstøtende gater lørdag 23.10.21, i tidsrommet 20.00-22.00.

Politiet er spesielt interessert i om noen kan ha video fra bil med opptaksfunksjon, som dash-cam, Tesla Sentry Mode eller lignende, i dette tidsrommet.

