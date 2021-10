Politiet søker etter antatt omkomne i Kvam

NTB Innenriks

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne. Vi har søkt i aktuelle områder uten å finne de savnede, og det er lite eller ikke sannsynlig at noen av de tre blir funnet i live, sa politiets innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt litt etter klokken 21 mandag.

To menn og en kvinne ble meldt savnet søndag kveld etter at de forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like ovenfor en stor foss med et fall på 15 meter.

Gjennom natt til mandag og hele mandag har letemannskaper lett nedover elva. Mandag ble båten funnet, i tillegg til en åre og noen klær.

– Båten ble funnet ikke langt fra fossen. Vi jobber ut ifra en hypotese om at de har gått utfor fossen i fritt fall, sa Laupsa.

Mandag ettermiddag markerte redningshunder på noen punkter ved et vann som elva renner ut i. Movatnet er et vann som igjen renner ut i den store Hardangerfjorden.

– Dykkere er i gang med å undersøke den plassen hvor hundene markerte. Vi har i tillegg undersøkt litt gjenstander øverst ved fossen, men det har ikke gitt oss noen konkrete resultater, sa Laupsa.