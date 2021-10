Mortensrud-siktet varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

Det opplyser politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Mannen i 40-årene fra Oslo ble pågrepet fredag. To andre menn som også er siktet i saken, er fortsatt ikke pågrepet og er etterlyst internasjonalt. Politiet opplyser at de har en formening om hvor disse to oppholder seg, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

Både de to etterlyste og mannen som er pågrepet, er kjent for politiet fra tidligere. Politiet har opplyst at de mener de to etterlyste har en mer sentral rolle i drapet enn mannen som er pågrepet.

Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan ble skutt på Mortensrud i Oslo. Han døde av skadene dagen etter.

