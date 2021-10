To veteraner og to debutanter får spillefilmtilskudd fra NFI på 38,9 millioner

NTB Innenriks

Det skriver Norsk filminstitutt (NFI) i en pressemelding.

– I denne runden gir vi tilskudd til to spillefilmdebutanter og to erfarne regissører, og det er fire meget sterke og vidt forskjellige prosjekter som får tilskudd til produksjon. Her er fire historier som vi tror vil treffe et bredt publikum, og forhåpentligvis få enda flere til å gå på kino, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

NFI satser nå på mangfold og talentutvikling og har et uttalt mål om å få fram nye fortellerstemmer og økt mangfold. Spillefilmdebutant Kaveh Tehrani er deltaker på utviklingsprogrammet for underrepresenterte filmskapere, UP 2.0, som er del av denne satsingen.

Debutant Johanna Pyykkö er også del av et talentprogram, nemlig NEO. Hun var også del av UP 1.0, som rettet seg mot kvinnelige filmskapere.

(©NTB)