NTB Innenriks

En gjennomgang av katalogene til ni av de største forlagene i Norge, viser at blant årets 45 skjønnlitterære debutanter, er bare tolv av dem menn. Det utgjør like over 25 prosent, skriver Vårt Land.

– Jeg synes det er et tynt grunnlag med ett år, men dette er også en tendens jeg har merket meg, sier Ulla Svalheim, litteraturkritiker og redaktør for litteraturavisen BLA.

Hun minner om at mannen historisk sett har vært overrepresentert, og er derfor ikke nevneverdig bekymret for at kvinnene nå er i flertall.

– Skal man tenke på representasjon er det likevel viktigere med minoritetsperspektiver enn å hente tilbake mannen, sier hun.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var 41 prosent av forfatterne i Norge i 2019 menn.

En gjennomgang gjort av Klassekampen i fjor viser at mellom 2001 og 2011 dominerte menn debutantlistene, men siden 2012 har kvinnene vært i tydelig flertall.

Det samme er tilfellet blant studentene. Av i alt 60 studenter på Skrivekunstakademiet de siste fem årene, er 21 menn.

(©NTB)