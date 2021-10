Beskjeden nedgang i valgdeltakelsen i år

NTB Innenriks

Den sterkeste nedgangen i valgdeltakelsen ble registrert i aldersgruppen 25 til 44 år, der deltakelsen falt fra 74,3 prosent i forrige stortingsvalg til 72 prosent i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er blant dem mellom 60 og 70 år at valgdeltakelsen er høyest, hvor opp mot 85 prosent stemte ved valget i høst. Den generelle og stabile trenden er at valgdeltakelsen er relativt høy for 18-åringer, før den faller fram til midten av 20-årene og deretter stiger jevnt og trutt opp mot 70-årene, ifølge SSB.

Blant velgerne over 80 år faller deltakelsen betydelig, og den er høyere blant kvinner enn menn, med en forskjell på 3 prosentpoeng.

Tallene viser også at 90 prosent av dem med en høyere grad fra universitet eller høyskole stemte ved valget i høst, mens bare 60 prosent av dem med grunnskoleutdanning benyttet seg av stemmeretten.

I 2017 var deltakelsen blant innvandrere 55 prosent, mens den i 2021 var 50 prosent. Valgdeltakelsen økte blant innvandrere fra nordiske og vesteuropeiske land, mens den sank blant innvandrere fra afrikanske og asiatiske land.

