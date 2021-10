Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen

NTB Innenriks

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Sør-Norge opplever for tiden rekordhøye strømpriser, og for dem med minst å rutte med kan det by på problemer, spesielt i de kaldere månedene som kommer.

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge fram forslag om det, sier Vedum til avisa.

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter.

Både Høyre og Frp har lagt fram lignende forslag onsdag. Høyre foreslår midlertidig økning i bostøtten og sosialhjelpen for å hjelpe husstander med dårlig råd i forbindelse med de høye strømprisene. Frp vil kutte moms på strøm til private husstander fra 1. november.

SV varslet på tirsdag at de krever strømtiltak i løpet av en uke og at de ønsker høyere bostøtte. Stortinget skal stemme over en rekke strømpristiltak på torsdag, inkludert høyere bostøtte.

