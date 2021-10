NTB Innenriks

– De berørte kontoene er deaktivert. Vi har ingen indikasjoner på at data er hentet ut. Men vi sørger nå for at alle passord blir skiftet, sier direktør Jørgen Fossland ved Universitetet i Tromsø til Nordlys.

Dataangrepet som rammet Universitetet i Tromsø, ble oppdaget for noen dager siden. En ukjent aktør skal ha fått tilgang til passordene til drøyt 20 brukerkontoer.

Nå blir alle ansatte og studenter bedt om å endre passord innen to dager.

