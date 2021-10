Snøvær førte til trafikkaos på Østlandet

NTB Innenriks

Tirsdag morgen så det ut til at den varslede snøen på Østlandet kom overraskende på mange bilister som fortsatt kjører rundt med sommerdekk.

Busser og biler har kjørt i grøfta, det har vært flere utforkjøringer, og biler har truffet hverandre.

Øst politidistrikt forteller at de har fått mange meldinger om biler som har kjørt i grøfta, og at de må prioritere hardt når de skal kjøre på oppdrag.

Bilister som ikke har skiftet til vinterdekk, bes om å la bilen stå.

– Dette er ikke dagen for å kjøre uten vinterdekk, sier trafikkoperatør Mette Brunes ved Vegtrafikksentralen til Avisa Oslo.

Sjåfør blir anmeldt

Meteorologene sendte mandag ut gult farevarsel for snø i Oslo, Viken og Innlandet. Tirsdag morgen var kaoset i gang.

Ved 8-tiden opplyste politiet i Innlandet at det var meldt om flere trafikkuhell og utforkjøringer, foreløpig uten alvorlige personskader.

På innfartsveiene til Oslo var det sludd og snø flere steder. På Granstangen i Oslo kolliderte blant annet en buss og en personbil. Her ble det store skader på bilen, men det ble ikke meldt om personskade.

Politiet Oslo opplyser at føreren av personbilen vil bli anmeldt fordi han kjørte med slitte sommerdekk.

Bil snurret i tunnel

– På innfartsveiene høyere opp i terrenget ser det ut til at det kan komme 3–4 centimeter snø i løpet av tirsdag morgen, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til NRK.

Ved 7.30-tiden hadde det ikke vært noen trafikkuhell på E6 inn mot Oslo, men trafikken gikk langt tregere enn normalt, skriver Romerikes Blad. Dette gjelder alle retninger inn mot hovedstaden.

Ifølge avisen snurret en bil i utløpet av Rælingstunnelen på riksvei 159. Bilen endte så vidt borti tunnelveggen, men det ble ikke store skadene. Ifølge politiet kjørte også denne bilen på sommerdekk. Det er ikke meldt om personskader i denne hendelsen.

På riksvei 4 på Reinsvoll på Toten kjørte en bil av veien ved 7-tiden. En av de to personene i bilen er meldt skadd.

Vei over Hardangervidda stengt

Like før klokken 8 ble riksvei 7 over Hardangervidda stengt på grunn av dårlig føre fra Leiro og over fjellet. Klokken 10.15 hadde brøytebilen strødd og bistått fastkjørte biler.

De ber bilister være obs på at det fremdeles kan være glatte partier.

– Det er snødekke og til dels også is- og snødekke. I utgangspunktet er det ikke vanskelige kjøreforhold. Men for dem som har sommerdekk, så kan det medføre stor fare, sier trafikkoperatør Ken Ove Holm ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Dette gjelder først og fremst fjellovergangene, men også i lavlandet østafjells legger snøen seg.

Busser i trøbbel

I Østre Toten kjørte en buss med skoleelever av veien ved 7-tiden. Bussen skal ikke ha hatt piggdekk, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge avisen havnet halve bussen i grøfta.

Det var tre elever i tillegg til en bussjåfør om bord da ulykken fant sted. Ingen i bussen ble skadd og elevene ble fraktet videre til sentrum.

Flere steder på Østlandet har busser hatt problemer og havnet på kryss og tvers langs veiene. I Bærum måtte en buss taues etter et trafikkuhell på Østerås. Det er ikke meldt om personskader.

Vil avta i løpet av dagen

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at ingen må ta kjøreturen mellom Øst- og Vest-Norge med sommerdekk tirsdag. For i fjellet er det vinter.

De minner om at man kan sjekke både værvarselet for fjellovergangene og vei og kjøreforhold.

Farevarselet varer i utgangspunktet fram til klokken 17 tirsdag.

Nedbøren vil avta i løpet av dagen, før det tar seg opp igjen tirsdag kveld, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander til Dagbladet.

(©NTB)