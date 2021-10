Samtykker til forlenget varetekt etter Nav-drapet i Bergen

NTB Innenriks

Siktedes forsvarer, advokat Morten Grimstad, sier til NTB tirsdag formiddag at klienten hans samtykker etter at det ble klart at politiet ikke ville be om brev- og besøksforbud.

– Vi ber ikke om restriksjoner, sa påtaleansvarlig, politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt, til NTB tirsdag morgen.

Fengslingsmøtet var opprinnelig berammet til klokka 9, men siktede samtykket til kontorforretning. Partene behøver dermed ikke å møte i retten.

– Vi ønsker avhør av siktede, men dato for det er ikke helt klart ennå. Det blir en prejudisiell observasjon av ham uten at jeg kan si når, sier Wisløff.

