Gassflaske eksploderte på Huk i Oslo – fire mindreårige skal avhøres

NTB Innenriks

– Vi har stanset fire mindreårige ungdommer som kan stemme til beskrivelsen av de som løp fra stedet. Disse blir avhørt og sak blir opprettet, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Det var i 20.30-tiden tirsdag kveld at brannvesenet og politi rykket ut til Bygdøhus i Huk aveny etter at en gassflaske eksploderte. Politiet meldte raskt at de ønsket å komme i kontakt med noen ungdommer som sto bak eksplosjonen.

Glassflasken som eksploderte satte fyr på veggen på bygningen. Brannen ble raskt slukket.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.

(©NTB)