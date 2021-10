Forsvarerne i Birgitte Tengs-saken krever leting etter flere DNA-spor

NTB Innenriks

– Når vi nå vet at det finnes ny og forbedret teknologi som kan fange opp fragmenter som ikke tidligere er funnet, mener vi det er essensielt at hele Tengs' strømpebukse blir undersøkt, og ikke bare deler av den, sier advokat Stian Bråstein til Stavanger Aftenblad.

Han er en av forsvarerne til 51-åringen fra Karmøy som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Siktelsen bygger på et DNA-funn fra Tengs' strømpebukse. Spørsmålet siktedes forsvarer stiller, er om det kan være andre interessante fragmenter på den som kan avdekke DNA-et til andre personer som ikke tidligere har vært kjent i saken.

– Vi opprettholder vårt krav om at hele strømpebuksen må undersøkes. Det som er undersøkt til nå, er kun et utvalg. Dersom påtalemyndigheten ikke endrer innstilling, vil vi vurdere å bringe dette kravet inn for retten, sier Bråstein til avisa.

