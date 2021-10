Etterlyst mann pågrepet etter Oslo-skyting

NTB Innenriks

– Politiet var kjent med at han hadde oppholdt seg i Pakistan. Politiet var orientert om at han skulle ankomme Norge søndag ettermiddag, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser videre at de var i dialog med siktede knyttet til ankomsten, og at han meldte seg selv for politiet

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag. Der vil saken gå som såkalt kontorforretning, noe som betyr at den siktede ikke vil være til stede. Han har ennå ikke latt seg avhøre, skriver politiet videre.

Tre andre personer er siktet i saken, hvorav to av dem allerede er varetektsfengslet.

Det var om morgenen lørdag 9. oktober at en 22 år gammel mann ble alvorlig skadd i en skytehendelse i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika.

Ifølge politiet kan det være snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø.