Tina Bru blir Høyres finanspolitiske talsperson

Høyre fordelte oppgavene på Stortinget mellom seg på et gruppemøte mandag ettermiddag.

Bru var inntil i forrige uke olje- og energiminister og får nå en av de mest sentrale rollene for Høyre på Stortinget.

– Himmelen for alt

Bru påpeker at finanspolitikk er et nytt felt for henne.

– Før jeg ble statsråd har jeg utelukkende sittet i energi- og miljøkomiteen. Det er spennende å jobbe på et felt som er så viktig for Høyre, og med den økonomiske politikken, som er himmelen for alt, sier 35-åringen, som er innvalgt fra Rogaland, i en pressemelding.

Bru utgjør Høyres finansfraksjon sammen med Helge Orten fra Møre og Romsdal, Heidi Nordby Lunde fra Oslo og Mahmoud Farahmand fra Telemark.

Fortsatt utenriks for Søreide

Det er tradisjon for at det største opposisjonspartiet leder utenriks- og forsvarskomiteen, og det er kanskje ikke overraskende at valget falt på Søreide som har vært både utenriks- og forsvarsminister.

Hun ledet også denne komiteen fra 2009–2013.

Tone Wilhelmsen Trøen, som var stortingspresident i forrige periode, skal lede helse- og omsorgskomiteen, mens kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ledes av Peter Frølich.

Sanner til utdanningskomiteen

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner går til utdannings- og forskningskomiteen, et felt han bør kjenne godt fra sin periode som kunnskapsminister i den forrige regjeringen.

For øvrig skal disse være fraksjonsledere og Høyres talspersoner i de ulike komiteene:

* Henrik Asheim, arbeids- og sosialkomiteen

* Nikolai Astrup, energi- og miljøkomiteen

* Tage Pettersen, familie- og kulturkomiteen

* Sveinung Stensland, justiskomiteen

* Mudassar Kapur, kommunal- og forvaltningskomiteen

* Linda Hofstad Helleland, næringskomiteen

* Trond Helleland, transport- og kommunikasjonskomiteen

Fra før er det kjent at Erna Solberg blir parlamentarisk leder, og at hun får med seg Helleland og Asheim som henholdsvis første og andre nestleder av gruppestyret.

