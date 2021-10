Psykologspesialist om Kongsberg-drapene: Mindre tvangsbehandling kan føre til vold

NTB Innenriks

– Problemet er at vi har hevet terskelen for når psykisk helsevern kan gripe inn overfor mennesker som vi mener har behov for akutt helsehjelp. Dermed har vi ikke alltid mulighet til å gi nødvendig og adekvat behandling, målt opp mot hvor alvorlig situasjonen kan være i enkelte tilfeller, sier psykologspesialist Pål Grøndahl til VG.

PST ble varslet om mannen allerede i 2015, og mange har etterlyst svar på hva slags helseoppfølging 37-åringen fikk. Politiet er stadig mer sikre på at psykisk sykdom var hovedårsaken til angrepet, og mannens helsetilstand er blitt forverret etter pågripelsen.

Grøndahl peker på at man i Norge baserer seg på frivillighet og mindre tvangsinnleggelser, noe som i få tilfeller kan få alvorlige konsekvenser.

– Når man skal bygge ned tvangsbruken, og ikke ha så mange tvangsinnleggelser, da kan det hende at det tyter ut i andre enden, og vi risikerer at noen ikke tas hånd om og at det skjer en voldshandling, sier han.

Landets ferske helseminister, Aps Ingvild Kjerkol, påpeker at man kan bruke tvang dersom en person er farlig for andre.

– Det er viktig å påpeke at det fortsatt er slik at det er mulig å bruke tvang hvis en person er alvorlig psykisk syk og det blir vurdert at vedkommende er til fare for andres liv og helse. Her ble ikke terskel for å bruke tvang hevet, sier Kjerkol.

– Vi må også snakke om hvordan vi bedre kan hjelpe dem som ikke søker hjelp selv. Her har Grøndahl et viktig poeng, sier hun.

