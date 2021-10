Omstridt prest i Ørskog går av

NTB Innenriks

– Vi hadde et møte på fredag der avtalen mellom oss ble inngått. Av hensyn til Mygland og hans familie valgte vi å gå ut med nyheten først i dag slik at de kunne få ro i helga, sier biskop Ingeborg Midttømme i Møre til Vårt Land.

Den 32 år gamle presten ble ansatt i et fire måneders vikariat i Ørskog i Ålesund kommune. Tidligere denne måneden ble han tatt ut av tjeneste inntil videre etter at det ble kjent at han ikke ønsket å jobbe med kvinnelige prester.

– Jeg er fullt klart over at jeg er ansatt i en kirke med kvinnelige prester. Og jeg ønsker dem det beste i deres tjeneste. Men jeg kan ikke ha gudstjeneste sammen med dem, sa Mygland til Sunnmørsposten 1. oktober.

Presteforeningen har uttrykt misnøye med at Mygland kunne få vikariere som sogneprest med et slikt kvinnesyn.

(©NTB)