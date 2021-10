Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved Oslos kommunale koronatesting

NTB Innenriks

Oversiktene offentliggjøres etter en rekke skriftlige spørsmål fra Rødts Maren Rismyhr til helsebyråd Robert Steen (Ap), skriver Vårt Oslo.

Lovbruddene følger i stor grad de ulike bølgene av koronasmitte som rammet Oslo. I starten av pandemien er ikke lovbruddene så omfattende, mens det var flest brudd på arbeidsmiljøloven i august i år. Det var da til sammen 266 brudd ved de fire teststasjonene på Adamstuen, Aker, Bryn, Rommen, og Mortensrud.

– Behovet for testing steg da både raskt og betydelig over forventet nivå og varslede krav fra nasjonale myndigheter, også til tross for at kommunen har bygget opp en betydelig reserve for testkapasitet gjennom pandemien, sier helsebyråd Robert Steen.

Ifølge Steen er det iverksatt flere tiltak for å redusere overtidsbruken ved teststasjonene.

– Jeg har tillit til at helseetaten fortsetter å ha dialog med de tillitsvalgte innenfor rammene av det som den akutte håndteringen av beredskapssituasjonen tillate, sier Steen.

