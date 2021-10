Kongsberg-drapene: Svekket hypotese om at siktede konverterte til islam

NTB Innenriks

– Det har vært kjent i det offentlige at han selv har sagt at han har konvertert. Etterforskningen så langt har styrket hypotesen om at han ikke har gjort dette veldig seriøst, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt på en pressebrif lørdag ettermiddag.

– Med det mener vi at han ikke har fulgt opp eller brukt de tradisjonene som er vanlig i den kulturen og religionen, sa Omholt.

Han understreket også at politiets styrkede hypotese er at det var sykdom som var hovedårsaken til drapene. Omholt sier de tror 37 år gamle Espen Andersen Bråthen kan hatt tanker om et angrep «i noen dager».

Hypotesen om at 37-åringen var alene i angrepet er også styrket, ifølge Omholt, som beskriver siktede som en einstøing som holdt seg mye for seg selv.

– Han har vært lite i kontakt med andre, både når det gjelder nett og fysisk, sa Omholt.

Tilregnelighetsspørsmål

En stor del av den omfattende etterforskningen går ut på å kartlegge siktedes aktivitet på nettet. De siste dagene har blant annet en video sirkulert på nettet av den siktede, hvor han blant annet beskriver seg selv som muslim.

Siktede er avhørt av politiet et par ganger, men helsetilstanden hans har forverret seg, ifølge politiet. De avventer nye avhør inntil videre.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker, men er innlagt på en lukket helseinstitusjon, hvor han skal vurderes av rettspsykiatere.

Politiet bruker nå mye ressurser på å undersøke mannens tidligere kontakt med politiet, anmeldelser mot ham, tidligere dommer, bekymringsmeldinger samt siktedes tidligere kontakt med psykiatrien.

– Dette er viktig i flere sammenhenger. Det er blant annet svært viktig i straffesaken, og særlig i spørsmålet om tilregnelighet og ikke tilregnelighet, sa Omholt.

En rekke viktige vitneavhør gjenstår

Fire dager etter angrepet er politiet fortsatt sparsomme med detaljer rundt hendelsesforløpet og den siktede mannen. Blant annet ønsker ikke politiet å si hvilke våpen som ble benyttet i angrepet, bortsett fra pil og bue. Mannen brukte to andre våpen i angrepet, men ingen av disse to var skytevåpen.

– Vi har fremdeles en del vitner vi skal avhøre, og vi ønsker ikke at de skal være påvirket av det de leser i mediene, sier Omholt.

Fredag hadde politiet avhørt over 50 vitner. Lørdag har ytterligere vitner blitt avhørt av politiet, og antallet stiger hver eneste time, ifølge Omholt. De ønsker å kartlegge hele hendelsesforløpet, men også snakke med vitner som kan fortelle om gjerningsmannens oppførsel og aktivitet flere år tilbake i tid.

– Vi har avhørt folk som kjenner ham. Men vi ønsker å avhøre flere som har vært i kontakt med ham i løpet av de siste årene, sa Omholt.

Offentliggjorde navn

Politiet offentliggjorde lørdag ettermiddag navnene på de fem som ble drept på Kongsberg onsdag kveld.

De drepte er Andréa Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Gun Marith Madsen (78).

De etterlatte har det tungt, opplyser familienes koordinerende bistandsadvokat Astrid Røkeberg til NTB.

– De er i sorg og har det tungt og vanskelig, sier advokat Astrid Røkeberg til NTB.

Politiet har sagt at de fem ble funnet både innendørs og utendørs. De har også uttalt at alle fremstår som tilfeldige ofre.