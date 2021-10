Kongsberg-drapene: Dette vet vi

NTB Innenriks

* Onsdag kveld klokken 18.13 får politiet en melding om at en mann skyter med pil og bue på folk ved en Coop-butikk i Kongsberg sentrum.

* Fem minutter senere får den første patruljen øye på mannen, som skyter på politiet med flere piler før han flykter vekk slik at de mister ham av syne.

* Ifølge politiet er det trolig etter denne konfrontasjonen at mannen dreper fem personer, både utendørs og innendørs. Han var inne i flere boliger, ifølge politiet, og alle fremstår som tilfeldige ofre.

* Klokken 18.47, over en halvtime etter at angrepet startet, blir siktede pågrepet et stykke unna der det begynte. Ifølge politiet benyttet mannen to andre våpen i tillegg til pil og bue.

* Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for fem drap. Tre andre ble skadd og «forholdsmessig mange» andre ble forsøkt skutt etter med piler. Derfor vil siktelsen trolig bli utvidet, ifølge politiet.

* Mannen har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til straffskyld.

* Han er dansk statsborger, men født og oppvokst i Norge og bosatt på Kongsberg. Mannen bodde i en leilighet like ved der angrepene startet.

* PST sier at voldshandlingene fremstår som en terrorhandling, men mannen er likevel ennå ikke siktet for terror.

* Det har tidligere kommet flere bekymringsmeldinger om 37-åringen, som for flere år siden sa at han hadde konvertert til islam. Politiet mener likevel ikke at denne konverteringen var veldig seriøst ment.

* Mannen beskrives av politiet som en einstøing, som har hatt lite kontakt med andre og som også har vært i lite kontakt med andre på nett.

* PST opplyser at de første gang ble varslet om mannen i 2015. I 2017 fikk de flere varsler etter at han la ut en video på nett der han kom med uspesifikke trusler og sa han var muslim.

* I 2018 skrev PST en vurdering av mannen og varslet helsevesenet om at det var fare for at han kunne begå et lavskala angrep. PST opplyser at de ikke vurderte ham som ideologisk drevet ekstremist, men at han hadde psykiske problemer.

* Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet at de vil undersøke helsevesenets oppfølging av mannen.

* Politiet har flere hypoteser, men én av dem er styrket: nemlig at sykdom er årsaken til angrepet.

* Mannen har vært i kontakt med helsevesenet flere ganger gjennom årene. Han skal undersøkes av rettspsykiatere for å avklare tilregnelighetsspørsmålet.

* Han er varetektsfengslet i fire uker, men er innlagt på en lukket helseinstitusjon ettersom tilstanden hans er blitt forverret. Politiet avventer derfor nye avhør.

* Over 50 vitner er hittil avhørt, og politiet avhører stadig nye vitner, noe som er årsaken til at politiet foreløpig er sparsomme med detaljer om hendelsesforløpet.

* Saken har vekket stor oppmerksomhet internasjonalt, og en rekke utenlandske medier har vært på plass på Kongsberg for å dekke saken.

* De som ble drept, er Andréa Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Gun Marith Madsen (78).

(Kilde: Politiet, PST og mannens forsvarer).

(©NTB)