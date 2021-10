NTB Innenriks

Polinspektør Per Thomas Omholt understreket under politiets pressekonferanse fredag ettermiddag at Bråthen benyttet seg av tre våpen i Kongsberg onsdag kveld.

Omholt ville imidlertid ikke gå i detaljer om våpnene, men sa at det kun var blitt skutt med pil og bue og ikke andre typer skytevåpen.

– Vi har sagt at vi ikke vil gå ut med drapsgjenstandene som er benyttet i de forskjellige sakene, men vil komme tilbake til det etter hvert, sier Omholt.

