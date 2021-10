Mann frikjent for drap i lagmannsretten

NTB Innenriks

Påtalemyndigheten anket dommen etter at 44-åringen ble frikjent i Fredrikstad tingrett i februar. Nå har et flertall av dommerne i Borgarting lagmannsrett kommet til samme utfall og frikjenner mannen for tiltalen om drap. Mindretallet på to av dommerne mente derimot at mannen skulle dømmes.

Rettens flertall slår derimot fast at det ikke er bevist at det er årsakssammenheng mellom handlingene den tiltalte mannen gjorde, og det at en annen mann døde etter en slåsskamp på Lisleby i Fredrikstad i mars i fjor. Under slåsskampen tok den tiltalte mannen et såkalt kyllinggrep på motstanderen slik at han mistet bevisstheten.

Om lag 25 minutter etter at ambulansepersonell kom til stedet ble mannen erklært død. Det ble i ettertid påvist at offeret hadde en hjertesykdom og var påvirket av amfetamin, noe som kan ha spilt en rolle i situasjonen.

Flertallet av dommerne i lagmannsretten mener det ikke kan utelukkes at dødsfallet skyldtes hjertefeilen, påvirkningen og at han var opphisset av slåsskampen. Videre slår flertallet fast at den tiltalte handlet i nødverge da han forsvarte seg mot den større og sterkere motstanderen.

To familiemedlemmer til den døde mannen hadde krevd oppreisningserstatning fra 44-åringen, men disse kravene ble avslått av lagmannsretten.

