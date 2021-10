Kongsberg-drapene: Styrket teori om at bakgrunnen er sykdom

NTB Innenriks

Politiinspektør Per Thomas Omholt fremholder at politiet etterforsker bredt innledningsvis.

– Vi jobber med masse hypoteser. De svekkes og styrkes underveis i etterforskningen. Vi skal finne ut hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd, sier han.

Han nevner sinne, hevn, impuls, jihad, sykdom eller provokasjon blant hypotesene politiet jobber med. Etterforskningen har styrket hypotesen om at bakgrunnen for Bråthens handlinger, er sykdom.

– Den sterkeste hypotesen for motiv er sykdom. Det vil derfor nå være sentralt å innhente informasjon om siktedes fortid, sier Omholt.

Han legger imidlertid til at politiet fortsatt er åpne for at andre hypoteser kan styrkes.

Ikke impulshandling

Politiet mener også at Bråthen hadde planlagt angrepene, i alle fall til en viss grad. Tidligere har politiet uttalt at de ikke mente handlingene framsto planlagt.

– Hypotesen som er styrket hittil i etterforskningen, er at han har tenkt disse tankene han har utført, på forhånd, men ikke lenge. Dette er en hypotese som er styrket, men ikke fasiten ennå, sier Omholt.

Han sier mannen har erkjent de faktiske forhold, men at han ikke har erkjent straffskyld.

– Det går mer på det subjektive i forhold til helse, å undersøke om han er tilregnelig, sier Omholt.

Ikke egnet for nye avhør

Siktede er varetektsfengslet i fire uker, og befinner seg nå på en lukket helseinstitusjon istedenfor varetekt i fengsel.

Han vil i tillegg bli underlagt fullstendig judisiell observasjon for å avklare om han var tilregnelig eller ikke på handlingstidspunktet.

Politiet sier de ikke har planlagt nye avhør av siktede per nå.

– Han er i en helsetilstand hvor vi ikke kan avhøre ham mer akkurat nå. Han er vurdert av helsevesenet, og det er ikke smart å avhøre ham nå, slik tilstanden hans er, sier politiinspektøren.

Siktedes forsvarer Fredrik Neumann sa fredag til NTB at han ikke hadde noen kommentar til verken fengslingen eller at klienten nå er overlatt til helsevesenet.

Flere fornærmede

Det var onsdag kveld at politiet fikk melding om at en mann skjøt mot personer med pil og bue på en Coop Extra-butikk på Vestsiden på Kongsberg. Siktede ble pågrepet klokken 18:47.

Han er siktet for drap på fem personer, men i tillegg vet politiet at han har skadd tre personer fysisk. I tillegg er det mange som er fornærmet, da han skjøt mot dem med pil og bue.

– Siktelsen omfatter ikke disse forholdene ennå, men den vil etter hvert bli utvidet til å gjelde alle de fornærmede. Vi må først få oversikt, sier Omholt.

Politiet har avhørt over 50 vitner hittil, og jobber fortsatt med vitneavhør i saken. Politiet sier også at det er brukt to andre våpen i saken i tillegg til pil og bue, men vil ikke si hvilke fordi de ikke vil at vitnene skal påvirkes.

– Vi ønsker at vitnene skal forklare til oss hva de så, og ikke hva de leste i avisen eller så på TV, sier Omholt.

Foreløpig ikke terrorsiktet

Han sier siktelsen mot Bråthen så langt ikke gjelder terror. PST har tidligere uttalt at angrepet framstår som en terrorhandling.

– Dette er spørsmål som vi vurderer fortløpende. Den videre etterforskningen vil vise om terrorparagrafen kommer til anvendelse i denne saken, sier Omholt.

Politiinspektøren viser til at straffelovens definisjon av om en straffbar handling er gjort med terrorhensikt blant annet inkluderer å skape alvorlig frykt i en befolkning.