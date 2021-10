Kongsberg-drapene: Politiet vurderer å anmelde seg selv til Spesialenheten

NTB Innenriks

– Om vi kommer over opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å starte etterforskning mot oss, så sender vi saken til Spesialenheten – enten i form av konsultasjon eller anmeldelse, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt til VG.

Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med pågripelsen av gjerningsmannen. Slike varselskudd gir ofte grunnlag for en vurdering av Spesialenheten.

– Vi har vært opptatt av å gi den informasjonen som Spesialenheten har behov for, og så er det opp til dem å vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, sier Sæverud.

