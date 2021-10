Kongsberg-drapene: Dette vet vi

NTB Innenriks

* Onsdag kveld klokken 18.13 får politiet en melding om at en mann skyter med pil og bue på folk ved en Coop-butikk i Kongsberg sentrum.

* Fem minutter senere får den første patruljen øye på mannen, som skyter på politiet med flere piler før han flykter vekk slik at de mister ham av syne.

* Ifølge politiet er det trolig etter denne konfrontasjonen at mannen dreper fem personer, både utendørs og innendørs. Alle fremstår som tilfeldige ofre, ifølge politiet. Tre personer blir skadd i angrepene.

* Klokken 18.47, over en halvtime etter at angrepene startet, blir mannen pågrepet et stykke unna der angrepene begynte. Ifølge politiet benyttet mannen to andre våpen i tillegg til pil og bue.

* Det er 37 år gamle Espen Andersen Bråthen (37) som er siktet i saken. Han beskrives som samarbeidsvillig og villig til å forklare seg om angrepene.

* Bråthen er dansk statsborger, men er født og oppvokst i Norge og bosatt på Kongsberg. Mannen bodde i en leilighet like ved der angrepene startet.

* PST sier at voldshandlingene fremstår som en terrorhandling, men mannen er likevel ennå ikke siktet for terror.

* Det har tidligere kommet flere bekymringsmeldinger angående 37-åringen, som for flere år siden konverterte til islam.

* 37-åringen har vært i kontakt med helsevesenet flere ganger gjennom årene, og politiet har nå overlevert mannen til helsevesenet. Han skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige, et arbeid som startet allerede torsdag.

* Saken har vekket stor oppmerksomhet internasjonalt, og en rekke utenlandske medier har vært på plass på Kongsberg for å dekke saken.

* Mannen sitter varetektsfengslet i Drammen, og han blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvor to uker er i fullstendig isolasjon.

(Kilde: Politiet, PST og mannens forsvarer).

(©NTB)