Tenner lys for de drepte etter drapene på Kongsberg: Det skjer et stikk i hjertet

NTB Innenriks

– Kirken vil være åpen fra klokken 9 for alle som trenger noen å prate med, være sammen med, tenne et lys eller bare være stille, sier sogneprest Reidar Aasbø på Kongsberg til NTB.

En av dem som tente et lys ved kirken torsdag formiddag, var Linda Helena Gustavsson (44). Hun har bodd i kommunen siden 2001.

– Det skjer et stikk i hjertet når det skjer noe slikt i den byen man bor i. Det er en rolig by ellers, så det blir et ekstra sjokk når det skjer noe sånt, sier Gustavsson til NTB.

– Jeg har vært våken i natt, jeg klarte ikke å få sove, så nå har jeg lagt ned lys for de omkomne og de skadde.

Kirken vil holde dørene åpne for alle som måtte trenge trøst, stillhet, samtale eller samvær i etterkant av de grusomme hendelsene som har funnet sted på Kongsberg, skriver kommunen på sine Facebook-sider.

– Hele Kongsberg-samfunnet preges av dette. Nå står vi sammen og tar vare på hverandre, skriver kommunen på sine nettsider.

Politiet fikk klokken 18.13 onsdag kveld flere meldinger om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Kongsberg. Fem personer ble drept, og to personer ble skadd. Skadene på de to er ikke livstruende, opplyser politiet til NTB.

Klokken 18.47 ble en mann pågrepet. Den siktede, en dansk mann i 30-årene, har erkjent de faktiske forhold.

(©NTB)