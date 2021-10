NTB Innenriks

– Det har ikke vært noen trusselsituasjon, og vi har ikke fått opplysninger om at noen er skadd. Vi søker i området, samt sjekker ut lokale bueskytterklubber, skriver politiet i Oslo på Twitter klokken 9.45.

Torsdag ble fem personer drept i Kongsberg etter at politiet fikk melding om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue. I tillegg ble to personer skadd.

En mann i 30-årene er pågrepet for hendelsen i Kongsberg Han har erkjent de faktiske forhold.

