Pil og bue-mann i Oslo drev med ufarlig aktivitet

Politiet søkte etter mannen og sjekket også ut lokale bueskytterklubber, men kunne konstatere etter å ha fått kontakt med ham, at han drev med ufarlig aktivitet.

Mannen beklager overfor de som har følt frykt. Vi følger opp saken videre, og søker også å ivareta skoler og lokalmiljøet for øvrig for å forklare og betrygge, tvitrer Oslo politidistrikt.

Onsdag ble fem personer drept på Kongsberg etter at politiet fikk melding om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue. I tillegg ble to personer skadd.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for hendelsen. Han har erkjent de faktiske forhold.

