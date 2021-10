Kongsberg-drapene: Coop-ansatte møtes for å snakke ut om hendelsene

NTB Innenriks

Coop Extra-butikken er stengt med politisperring, og to politibetjenter står utenfor torsdag ettermiddag.

Coop-kjeden har bekreftet at deler av onsdagens dramatiske hendelse skjedde inne i butikken, men detaljene rundt hendelsesforløpet er ennå ikke kjent. Fem personer ble drept og to skadd da en mann skjøt med pil og bue flere steder i Kongsberg sentrum.

Dagen etter de dramatiske hendelsene samles de ansatte for å snakke ut om hendelsene.

– Vi er opptatt av å følge opp våre ansatte, og i dag møtes de ansatte slik at alle har noen å snakke med. Ingen skal være alene i dette, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Alisøy i Coop Norge til NTB.

Ingen av de butikkansatte ble fysisk skadd i hendelsene, opplyser hun.

– Butikken er nå stengt, og den vil holdes stengt inntil videre, sier Alisøy.

Bare få minutter etter at politiet mottok første melding om hendelsene onsdag kveld, var det en politipatrulje som observerte gjerningsmannen i nærheten av Coop Extra-butikken. Patruljene ble da beskutt med piler, og mistet kontakt med gjerningsmannen.

Politiet har sagt at de tror at det var etter denne konfrontasjonen at de fem personene ble drept.

