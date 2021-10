Forsvarer: Kongsberg-siktet må gjennom en full judisiell vurdering

NTB Innenriks

Advokat Fredrik Neumann sier til VG torsdag kveld at det ble gjennomført et nytt avhør av den drapssiktede 37-åringen torsdag. Etter avhøret sier Neumann at det er besluttet at det skal gjennomføres en full judisiell observasjon av klienten hans.

Tidligere er kjent at det skulle gjennomføre en foreløpig judisiell vurdering av Bråthen, med tanke på en avklaring av den siktedes psykiske helsetilstand. Konklusjonen av denne vurderingen er å gå videre med en full observasjon.

– Det sier seg nærmest selv. Det indikerer at ting ikke er helt på plass. En fullstendig judisiell vurdering vil avklare det, sier advokaten.