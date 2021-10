Støre og Vedum fikk ja fra partiene: Nå er regjeringsplattformen godkjent

NTB Innenriks

De to koalisjonspartiene samlet stortingsgruppene sine til møte i 9-tida onsdag.

En snau time senere ble det hørt jubel og stor applaus fra møterommet der Arbeiderpartiet var samlet. Kort tid etter ble det bekreftet: Stortingsgruppen sier enstemmig ja til den nye politiske plattformen fra Hurdal.

– Og jeg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingene er at de kjenner seg igjen i denne politikken. At det nå er ambisjoner og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk for en ny tid, sier Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Ifølge ham har Ap fått gjennomslag for sin politikk.

– Jeg er fornøyd med helheten. At vi får denne vektleggingen av arbeid, gjennomføring i skolen, og ambisjon om å kutte utslipp og skaffe jobber, som henger sammen.

Arnstad: – En veldig god runde

I et annet møtelokale var Sps gruppe samlet. Der kom bekreftelsen drøyt tre kvarter senere.

– Vi ser fram til dette samarbeidsprosjektet de neste fire årene, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad etter gruppemøtet.

Ifølge henne hadde stortingsrepresentantene mange spørsmål og kommentarer. Men plattformen ble enstemmig vedtatt også hos Sp.

– Vi hadde en veldig god runde på gjennomgangen av de forskjellige områdene.

Arnstad vil ikke gå i detalj på innholdet, utover å slå fast at den inneholder «mye god Ap- og Sp-politikk».

– Plattformen er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom Ap og Sp, sier hun.

– Det er mye gjenkjennelig politikk fra begge partier.

Skal presentere helheten i Hurdal

Den politiske plattformen skal presenteres i sin helhet på en pressekonferanse på Hurdalsjøen Hotell onsdag klokka 14.

Erklæringen, som vil bli kjent som Hurdalsplattformen, er ifølge Støre rundt 70 sider lang.

Den politiske enigheten om plattformen kom på plass allerede i fredag i forrige uke. Så langt har lite lekket ut om innholdet, bortsett fra et sett med styrte lekkasjer som partiene bevisst har porsjonert ut til ulike medier.

Dette er noen av punktene:

* Halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100.000 passasjerer

* En opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri

* Slutt på bruk av PR-byråer i statlige etater

* Full momskompensasjon til frivilligheten

* Slutt på firerkrav i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen

* Gjenoppretting av høyskoletilbudet i Nesna

Overtar regjeringskontorene torsdag

Med regjeringsplattformen på plass ligger alt til rette for at regjeringsskiftet kan gå som planlagt torsdag.

Da vil den nye Støre-regjeringen komme ut på slottsplassen, og det vil bli symboltunge nøkkeloverrekkelser i de ulike departementene.

De siste dagene har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvem som vil få de ulike ministerpostene – og flere av spekulasjonene har vist seg å være uriktige.

Men det er nå avklart hvem som skal lede arbeidet i Stortinget framover – og som dermed ikke er med i kampen om å bli en del av regjeringsapparatet:

* Rigmor Aasrud blir værende på Stortinget som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hun får med seg Terje Aasland som parlamentarisk nestleder.

* Marit Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder for Senterpartiet. Det er også avklart at Geir Pollestad og Sigbjørn Gjelsvik blir værende på Stortinget for Senterpartiet. Alle tre har tidligere vært favoritter i spekulasjonene om statsrådsposter for Sp.

