Norad vil at Norge skal vente med tredje vaksinedose

NTB Innenriks

Ifølge VG har Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid – fått i oppdrag av regjeringen å vurdere pandemiens ringvirkninger for norsk bistand. Etaten sendte før helgen et brev om saken.

De to hovedpunktene er at den norske vaksinestrategien må ta inn over seg en internasjonal helhetsvurdering, samt at Norge bør vente med å gi tredje dose til nordmenn utover de som allerede er varslet at skal få.

Både for oss og verden

– I den fasen vi er i nå, er det veldig viktig at de rike landene holder igjen. Vi tror det mest effektive både for oss selv og for verden generelt er at man nå prioriterer vaksiner til fattige land, sier direktør Bård Vegar Solhjell i Norad til VG.

Han understreker at Norad ikke nødvendigvis mener at nordmenn yngre enn 65 år ikke skal få en tredje dose, men at de anbefaler å droppe det i denne fasen.

Høie kunngjorde oppfriskningsdose

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde tidligere denne måneden at alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

– Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19 og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sa han.

(©NTB)