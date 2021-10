Landbruksorganisasjoner jubler over Hurdalsplattformen

NTB Innenriks

Det er spesielt to ting som får landbruksorganisasjonene til å smile. Det første er at Hurdalsplattformen tar til orde for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, en sak som har vært sentral i jordbruksopprøret.

– Å heve bondens inntekt er det viktigste nå for å gi framtidstro i landbruket. Regjeringa har svart på dette behovet i næringa, og det er vi glade for, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Også Norges bonde- og småbrukerlag er glade for at bøndenes inntekt blir en prioritering, men er klare på at de er utålmodige.

– Vi er veldig glade for at inntektsjevnstilling står sentralt i regjeringsplattformen. Den forpliktende planen må komme raskt på plass og sikre inntektsjevnstilling innen fire år, for nå haster det med å gi dagens unge bønder framtidstro, sier leder Kjersti Hoff.

Også matsikkerhet og selvforsyningsgrad er tallfestet i regjeringsplattformen. Der står det at regjeringen vil legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon med norske ressurser og sette et må for selvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer på 50 prosent.

– Vi er opptatt av å øke norskandelen i norsk mat og i handlekurven til folk, så dette er i tråd med hvordan Bondelaget vil utvikle landbruket og sørge for inntekt til bonden, sier Gimming.

