Jan Bøhler: Svært skuffet over Ullevål-beslutning i regjeringsplattformen

Å forhindre at Ullevål sykehus nedlegges var blant Sps kampsaker på vei inn i regjering. Da regjeringsplattformen ble presentert onsdag, ble det klart at Sp måtte se det slaget tapt.

Til NTB sier Bøhler at han er svært skuffet over at Ap har fått presset gjennom sitt syn på sykehusplanene i Oslo.

– Det var vår viktigste sak i valgkampen her i byen å bevare Ullevål sykehus. Derfor vil jeg engasjere meg enda mer for å redde Ullevål framover – og jeg vil ikke ha noen rolle i regjeringssystemet, sier den tidligere Ap-politikeren.

Å hindre at Ullevål sykehus legges ned var også selve årsaken til at Bøhler meldte seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Sp – et partibytte som vekket stor oppsikt.

– Jeg er sikker på at vi har rett i at det gir bedre ressursbruk og bedre helsetjenester å satse på Ullevål sykehus, og jeg håper og tror at den nye regjeringen etter hvert vil måtte snu i denne saken, sier Bøhler.

Etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde presentert den nye regjeringsplattformen, fikk Vedum spørsmål om hva han trodde Bøhler ville si om at Ullevål skal legges ned.

– Jan Bøhler snakker jeg godt med. Han er heldigvis en god og tydelig representant for Oslos interesser. Jeg kommer til å ha tett og løpende kontakt med ham. Også er han helt sikkert glad for det som er slått tydelig fast om Aker sykehus, sa Vedum til NTB.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.

