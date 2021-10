Hurdalsplattformen går ikke langt nok, mener Rødt

NTB Innenriks

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er fornøyd med at Hurdalsplattformen markerer en kursendring fra Høyre-regjeringen, men synes ikke Ap og Sp går hardt nok til verks.

– Det blir ingen storrengjøring i arbeidslivet. De har ikke penger til å få ned forskjellene nok, for de freder skatteforliket med de borgerlige. De freder aksjerabatten i formuesskatten og de freder skatten på selskapsoverskudd. For å få ned forskjellene, få penger til å styrke velferden, så må de ta et oppgjør med høyresidens skattepolitikk.

Moxnes er i likhet med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum motstander av EØS-avtalen, og er glad for at det skjer små steg i avtaleverket med EU.

– Det er en positiv overraskelse at de vil jobbe for å ta Norge ut av deler av EUs fjerde jernbanepakke. Vi ønsker å styre jernbanen fra Norge og ikke fra Brussel, så det er en god ting, men det trengs nok litt mer stål i bein og armer for å stå opp mot EU, spesielt for å forhindre sosial dumping.

(©NTB)