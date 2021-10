NTB Innenriks

Regjeringsplattformen inneholder også et løfte om å holde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringen skriver at de ønsker å gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved å øke skatten for personer med store formuer, mens bunnfradraget økes.

Inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner skal senkes, mens de over skal få økt skatt.

Både fagforeningsfradraget og pendlerfradraget skal økes. Det førstnevnte fradraget skal etter planen dobles.