Human-Etisk Forbund fjerner medlemskontingenten

– Fjerning av kontingenten er ett av flere grep vi gjør nå for å favne flere humanister, sier leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Han ønsker å nå dem som vil ta et verdistandpunkt som humanist, uten å samtidig forplikte seg økonomisk.

I en ny undersøkelse svarer 8 prosent at de er medlem i Human-Etisk Forbund, noe som er langt mer enn de faktiske medlemstallene. Over 330.000 personer tror at de er medlem av Human-Etisk Forbund, mens 103.500 faktisk er det.

Nå håper generalsekretær Trond Enger at bortfallet av kontingent gjør at flere melder seg inn.

