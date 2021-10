Flere skadde og døde etter voldshendelse på Kongsberg

NTB Innenriks

Politiet sier det er for tidlig å svare på spørsmålet om det dreier seg om en terroraksjon.

– Vi kan dessverre bekrefte at det er flere skadde og omkomne etter hendelsen. De skadde er kjørt til sykehus, sier Øyvind Aas, politisjef i Drammen.

– Mannen som har utført handlingen, er pågrepet av politiet, og det foregår ikke aktivt søk etter flere personer. Ut fra de opplysningene vi har, er det én person som sto bak dette, sier Aas.

Politiets beredskapstropp, politihelikopter, bombegruppa og et stort antall politibiler fra hele politidistriktet og mange ambulanser ble sendt til Kongsberg.

Ifølge Aas dreier det seg om flere åsteder over et større område.

Stort område evakuert

Laagendalsposten skriver at et stort område på Vestsiden i Kongsberg og Nybrua evakuert og sperret av. I tillegg har det vært en politiaksjon ved en adresse i Hyttegata.

– Det er en stor etterforskning som pågår, sier Aas.

Sykehuset i Drammen er ble satt i beredskap etter hendelsen.

Det var klokken 18.28 onsdag at politiet meldte at det pågikk en aksjon i Kongsberg sentrum. De ba da samtidig publikum om å holde seg innendørs fordi de ikke hadde kontroll på gjerningspersonen etter at en person var blitt skutt etter med pil og bue.

PST orientert

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Det var VG som først meldte at PST var orientert.

Ordfører Kari Anne Sand sier kommunen har mobilisert for å kunne ta imot berørte.

– Kommunen setter krisestab og etablerer mottak. Både sykehus og legevakt er i beredskap. Det er kaotisk og mye rykter nå, vi følger situasjonen tett og vil bistå med å løse situasjonen, sier Sand til NTB.