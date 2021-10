Aps stortingsgruppe har godkjent Hurdalsplattformen

NTB Innenriks

Det ble hørt stor applaus fra gruppemøtet da vedtaket ble gjort. Godkjenningen av plattformen var enstemmig.

– Og jeg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingene er at de kjenner seg igjen i denne politikken. At det nå er ambisjoner og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk for en ny tid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vi har fått gjennomslag for programmet vårt og hundredagersplanen vår.

– Jeg er fornøyd med helheten. At vi får denne vektleggingen av arbeid, gjennomføring i skolen, og ambisjon om å kutte utslipp og skaffe jobber, som henger sammen.

Det har vært få lekkasjer fra plattformen, men blant det som allerede er kjent, er halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100.000 passasjerer, og full momskompensasjon til frivilligheten.

Noe er ganske detaljert

Hurdalsplattformen har fått navn etter kommunen hvor forhandlingene har funnet sted. Det er også her, på Hurdalsjøen Hotell at plattformen skal offentliggjøres klokka 14.

Støre ønsker ikke røpe hvor detaljert plattformen er.

– Dette er planen for fire år, så noe er ganske detaljert, mens andre er retningslinjer.

Kabalen nær å gå opp

Torsdag skal regjeringsmedlemmene presenteres. Støre sier regjeringskabalen er veldig nær i å gå opp.

– Jeg er veldig nær nå, sa den påtroppende statsministeren om han hadde ringt alle sine statsrådene, inkludert de fra Senterpartiet.

Etter ni dager med formelle regjeringsforhandlinger kunne Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunngjøre at de var enige om å danne regjering sammen.

Også Senterpartiets stortingsgruppe holder møte onsdag.