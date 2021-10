Tre nye sykehusprosjekter får lån i forslaget til statsbudsjett

NTB Innenriks

Forslaget går ut på å gi nærmere 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. På listen står utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus.

– Med lån til disse prosjektene fortsetter vi arbeidet med å legge til rette for mer moderne sykehusbygg og god pasientbehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen skriver i en pressemelding at Sykehuset Telemark har behov for oppgradering og kapasitetsutvidelse. Utbyggingen av kreftsenteret skal dekke det meste av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022.

Med et senter for psykisk helsevern skal Akershus universitetssykehus på sikt samlokalisere sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne med den somatiske virksomheten på Nordbyhagen i Lørenskog. En samlet låneramme på 695 millioner kroner foreslås til prosjektet, og tillegg 35 millioner kroner i bevilgning neste år.

Utbygging og modernisering av Haugesund sykehus skjer i flere trinn. Byggetrinn 1 startet i 2018, mens det nå foreslås å gi lån til trinn 2. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 722 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 173 millioner kroner i 2022.

