Tidligere Krf-topp blir ny generalsekretær i Actis

NTB Innenriks

Hansen, som tidligere har vært nestleder i KrF og leder i KrFU, kommer fra jobben som kommunikasjonssjef i Horten kommune, der hun har vært siden 2014.

– Det er en spennende utfordring å kunne bidra til at Actis fortsatt skal være en premissleverandør og pådriver for utformingen av en ansvarlig ruspolitikk i Norge. Jeg ser fram til å spille på lag med de ulike organisasjonene og sekretariatet i Actis for å sette rus- og spillpolitikk på dagsorden, sier Hansen.

Inger Lise Hansen tiltrer stillingen som generalsekretær 10. januar.

