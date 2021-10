Tankbil med lut veltet utenfor Skien – riksvei var stengt i flere timer

NTB Innenriks

Klokka 19.46 skriver Veitrafikksentralen at veien er åpen igjen.

Hendelsen skjedde rundt klokka 14.20 tirsdag ettermiddag.

– Tankbilen fraktet etsende stoff, og derfor har brannvesenet besluttet å sperre av et område med 50 meters avstand, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Sikkerhetsavstanden ble først satt til 100 meter.

Like før klokken 15.30 opplyste politiet på Twitter at tankbilen inneholdt lut, men at det ikke var noen lekkasje fra tanken. Da jobbet de også med å få føreren av tankbilen ut av førerhytta.

– Egensikkerhet til hjelpemannskaper har høyeste prioritet, skriver politiet.

Hendelsen skjedde på riksvei 36, som var stengt i flere timer.

Det er foreløpig ikke meldt om personskade i forbindelse med ulykken.

