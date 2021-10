Solberg: Politireformen vil stå seg godt

NTB Innenriks

Solberg-regjeringen har i løpet av sine åtte år innført flere reformen, deriblant politireformen og regionreformen. Under tirsdagens pressekonferanse fortalte den avtroppende statsministeren at hun tror politireformen vil stå seg også i framtiden.

– Jeg tror politireformen kommer til å stå seg som en helt nødvendig reform. Det er viktig å huske at politireformen ble gjennomført med ganske bredt samarbeid på Stortinget. Det var først og fremst Senterpartiet som mente noe annet, sa Solberg som viste til at evalueringsrapporter viser at reformen gir bedre resultater, mer rettssikkerhet og bedre kvalitet i beslutningene.

– Det å ha større enheter og mer kompetanse gjør at du får bedre kvalitet. Så jeg tror at noen av disse reformene, nye veier, andre måter å jobbe på, andre måter å budsjettere på, kommer til å stå seg fint

– Så tror jeg nødvendigvis ikke at regionreformen er den reformen som vil stå seg best, rett og slett fordi reformen ble akkurat sånn som noen av oss trodde det kom til å bli.

– Mitt primærstandpunkt er fortsatt at vi ikke trenger et folkevalgt mellomnivå i Norge. At vi burde velge å organisere oss på litt andre måter på det nivået.

