Regjeringen vil bruke 3,9 milliarder på CO2-håndtering

NTB Innenriks

Mye av pengene skal brukes på CO2-fangst og -lagringsprosjektet Langskip.

– Langskip er Norges største klimaprosjekt i industrien noensinne. Det er viktig for å få ned kostnadene på CO2-fangst, -transport og -lagring og demonstrere en fullskala verdikjede for dette, slik at flere tar teknologien i bruk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en uttalelse.

Satsingen betyr at byggingen av Langskip fortsetter. Bevilgningen på 3,45 milliarder til Langskip ble også varslet i begynnelsen av september.

(©NTB)