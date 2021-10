Innsatsen mot partnerdrap styrkes i budsjettforslag

NTB Innenriks

2 millioner kroner foreslås til etablering av en kommisjon som skal gjennomgå partnerdrap.

Ifølge en rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg kommer partnerdrap sjelden uten forvarsel. I sju av ti tilfeller var det registrert vold før drapet, noe regjeringen mener viser at det er et betydelig potensial for forebygging i disse sakene.

– Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som i ytterste konsekvens tar liv. Vi skal sette ofrene i sentrum, utnytte potensialet for forebygging bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler er kjent for alle som møter voldsutsatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Formålet med kommisjonens arbeid skal være læring og videreutvikling av arbeidet med å forebygge partnervold og partnerdrap.

