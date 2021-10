Flere milliarder kroner ekstra til kommunene

NTB Innenriks

– Til neste år foreslår vi å øke de frie inntektene til kommunene med 2 milliarder kroner, sier Astrup til kanalen noen timer før statsbudsjettet legges fram.

Kommunalministeren opplyser også at kommunene vil få varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

– De vil også få over 5 milliarder kroner mer i inneværende år enn det de så for seg ved begynnelsen av året, noe som kommer på toppen av de 3,2 milliarder kronene. Så det er betydelig økning i inneværende år, noe som gir et godt utgangspunkt for neste år, sier han.

(©NTB)