Erna Solberg forsvarer økt egenandel på frikort

Det skapte bruduljer da regjeringen i fjor foreslo å innføre et nytt, felles egenandelstak for de to frikortene.

Nå gjør regjeringen en ny endring i frikortet. I statsbudsjettet for neste år heves egenandelstaket til 2.921 kroner, som tilsvarer en økning på 461 kroner.

Avtroppende statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun mener egenandelene kan være litt høyere for de som ikke når opp til frikortgrensen.

– Vanlige folk som har lave helseutgifter, trenger ikke å få så mye støtte til det, mens de med høye helseutgifter bør ha mindre av det, sier Solberg.

I tillegg til å heve egenandelstaket, foreslår regjeringen også å fjerne den såkalte bagatellgrensen for egenandeler.

I dag får ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Nå foreslår regjeringen å fjerne denne grensen fra 1. januar, noe som betyr at hver krone som blir betalt i egenandeler over taket, blir refundert.

Én av fire nordmenn har i dag frikort.

