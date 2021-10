NTB Innenriks

I tillegg foreslår regjeringen å fjerne den såkalte bagatellgrensen for egenandeler.

I dag får ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Nå foreslår regjeringen å fjerne denne grensen fra 1. januar, noe som betyr at hver krone som blir betalt i egenandeler over taket, blir refundert.

Én av fire nordmenn i dag frikort.

