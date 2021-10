NTB Innenriks

Det viser nye anslag i nasjonalbudsjettet for 2022. Det kommer fram i en melding fra regjeringen to timer før statsbudsjettet for 2022 blir offentliggjort.

I 2020 hadde BNP-Fastlands-Norge en nedgang på 2,5 prosent. Fastlandsøkonomien beskriver norsk økonomi utenom olje- og gassvirksomheten.